Schwimmen : Wellbrock gewinnt EM-Bronze - Hausding baut Rekordmarke aus

Zwei Medaillenkandidaten für Tokio demonstrieren Stärke bei der EM. Nach dem nächsten Gold für Kunstspringer Patrick Hausding gewinnt Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock Bronze über zehn Kilometer. Ein Duett ist auch ohne Medaille froh.

Duna Arena | Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock hat sich zwei Monate vor den Olympischen Spielen schon mal über eine EM-Medaille freuen können. Am Tag nach dem nächsten Gold von Wassersprung-Rekordeuropameister Patrick Hausding schlug Wellbrock in Budapest nach langer Führung im Freiwasser-Rennen über zehn Kilometer als Dritter an. Das spannende Finish war ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.