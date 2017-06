DVV-Frauen in Montreux weiter : Weltliga: DVV-Männer verlieren gegen Österreich

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Dabei konnten die Gastgeber athletisch beeindrucken und die junge deutsche Mannschaft mit starken Aufschlägen und Angriffen unter Druck setzen. Die DVV-Auswahl, die in Linz mit vier Junioren-Nationalspielern antrat, konnte nicht an die begeisternden Vorstellungen eine Woche zuvor beim Heimturnier in Frankfurt/Main anknüpfen. Um die Finalrunde in Léon ( Mexiko) zu erreichen, müssen die Deutschen nun die beiden ausstehenden Partien gegen Spanien (10. Juni) und Mexiko (11. Juni) gewinnen.

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Prestigeturnier von Montreux trotz einer Niederlage im letzten Gruppenspiel das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski verlor in der Gruppe B gegen Polen nach 2:0-Satzführung noch mit 2:3 (25:21, 25:20, 19:25, 12:25, 8:15), erreichte aber die am Samstag ausgespielte Vorschlussrunde. Damit mussten die deutschen Frauen in diesem Jahr nach neun Siegen bei offiziellen Spielen ihre erste Niederlage einstecken. 2014 hatte Deutschland das Turnier in der Schweiz gewonnen.

09.Jun.2017