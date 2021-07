Wimbledon : Weltranglisten-Erste Barty in dritter Runde

Die Tennis-Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty steht beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der dritten Runde.

London | Die Australierin besiegte die Russin Anna Blinkowa 6:4, 6:3. Barty trifft am Samstag auf die Tschechin Katerina Siniakova, die zuletzt beim Damen-Turnier in Bad Homburg das Finale erreicht hatte. Bei den Damen sind bereits mehrere Mitfavoritinnen in Wimbledon ausgeschieden oder gar nicht erst in London dabei. ...

