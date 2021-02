Australian Open : Wieder Viertelfinale: Tennis-Ass Zverev reif für Djokovic

Den erneuten Einzug in das Viertelfinale der Australian Open erledigt Alexander Zverev in souveräner Manier. Der Hamburger ist reif für eine der härtesten Herausforderungen im Tennis, wie er selbst sagt. Am Dienstag dürfte es ein spektakuläres Match geben.

Melbourne | Bei einer entspannenden Massage richtete sich Alexander Zverev darauf ein, was ihn in seinem zweiten Viertelfinale bei den Australian Open erwartet: die denkbar schwerste Aufgabe gegen Novak Djokovic. Gegen den Titelverteidiger und Weltranglisten-Ers...

