Schwimmen : Wierling schwimmt Olympia-Norm über 100 Meter Freistil

Freistilschwimmer Damian Wierling hat die Normzeit für die Olympischen Spiele in Japan über 100 Meter Freistil knapp unterboten.

Berlin | Der 25-Jährige schlug in Berlin nach 48,48 Sekunden an und war damit zwei Hundertstelsekunden schneller als gefordert. „Das war so ein Horrortrip in den letzten Monaten, in den letzten Jahren eigentlich, weil ich so lange nicht mehr schnell war“, sagte der völlig ausgepumpte Wierling. „Es ist schön, dass ich das jetzt geschafft habe.“ Über seine Ne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.