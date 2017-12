Segeln : Wild Oats XI gewinnt Regatta Sydney-Hobart in Rekordzeit

vergrößern 1 von 2 Foto: Hugh Peterswald 1 von 2

von dpa

erstellt am 27.Dez.2017 | 13:56 Uhr

Damit unterbot die Crew den bisherigen Rekord aus dem vergangenen Jahr um mehr als vier Stunden. Wild Oats XI erreichte nur Minuten vor dem Rivalen LDV Comanche das Ziel und gewann damit die Regatta zum neunten Mal.

Comanche hatte den Großteil des Rennens geführt, doch das schmalere Boot Wild Oats XI konnte die schwächeren Winde auf dem letzten Streckenteil besser nutzen, berichtete der australische Sender ABC. Allerdings waren die beiden Jachten beim Start im Hafen von Sydney beinahe kollidiert. Sollte Comanche Protest einlegen und diesem von der Rennjury stattgegeben werden, könnte eine Zeitstrafe das Ergebnis nochmals umkehren.

Die 73. Auflage des Langstreckenklassikers war am zweiten Weihnachtstag in Sydney gestartet. 102 Jachten traten an, um die 628 Seemeilen bis Hobart zu meistern. Die einzige deutsche Jacht im Feld, die knapp 16 Meter lange Rockall mit ihrem Besitzer Christopher Opielok, lag an elfter Stelle, als das Ruder brach und das Boot aus dem Rennen ausscheiden musste.