Tennis : Wimbledon: Herzog von Kent tritt als Club-Präsident ab

Alle Fans und unzählige Tennis-Stars kennen ihn von den Siegerehrungen in Wimbledon - nun tritt der Herzog von Kent nach mehr als 50 Jahren als Präsident des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs ab.

London | Wie der 85-Jährige und der Club vor dem Final-Wochenende mitteilten, wird es sein letztes in der gewohnten Funktion sein. Der Herzog hatte 1969 erstmals als Präsident die Siegestrophäen nach den Einzel-Finals übergeben. Sie gingen vor 52 Jahren an die Britin Ann Jones und den legendären Australier Rod Laver, der in jenem Jahr als bislang letzter Spiel...

