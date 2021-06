Tennis-Grand-Slam-Turnier : Wimbledon-Start mit sieben von elf Deutschen

Alexander Zverev, Angelique Kerber, Jan-Lennard Struff und Andrea Petkovic haben zum Start in Wimbledon noch spielfrei. Doch auch so ist zum Auftakt in London aus deutscher Sicht einiges los.

London | Sieben der elf qualifizierten deutschen Tennisprofis müssen schon an diesem Montag (12.00 Uhr/Sky) auf die Rasenplätze in Wimbledon. Zwei Jahre nach der bislang letzten Auflage des 2020 wegen der Corona-Krise ausgefallen Tennis-Klassikers eröffnet Novak Djokovic um 14.30 Uhr den Centre Court. Diese Ehre gebührt immer dem bislang letzten Champion. D...

