Tennis : Wimbledonsiegerin Halep sagt für Bad Homburg ab

Die rumänische Weltklasse-Tennisspielerin Simona Halep muss ihre Teilnahme am Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Bad Homburg kurzfristig absagen.

Bad Homburg vor der Höhe | Die Nummer drei der Welt ziehe aufgrund von anhaltenden Wadenproblemen zurück, teilten die Veranstalter mit. Die Turnier-Premiere beginnt am Sonntag. Sollte Halep rechtzeitig fit werden, müsste sie damit ohne Rasen-Matchpraxis beim am 28. Juni startenden Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon antreten. 2019 hatte sie in Wimbledon triumphiert, im vergang...

