Wettbewerbe in Peking : Winter-Paralympics ohne Medaillenkandidatin Clara Klug

Clara Klug muss verletzungsbedingt auf ihren Start bei den Winter-Paralympics in Peking verzichten.

Die 27-Jährige, die 2018 in Pyeongchang im Para-Biathlon zweimal Bronze gewann, wird nach einer Ende Januar beim Weltcup in Östersund zugezogenen Fraktur am Schultergelenk nicht dabei sein können. Die sehbeeinträchtigte Klug galt als Medaillenkandidatin. Die deutsche Mannschaftsärztin Anja Hirschmüller hatte noch alles versucht, um eine Absage abzuwend...

