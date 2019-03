Teamwettkampf in Oslo : Abbruch nach einem Durchgang: Skispringer Fünfte im Team

Die deutschen Skispringer haben beim von Stürzen überschatteten Teamwettkampf in Oslo den fünften Platz belegt.

von dpa

09. März 2019, 16:05 Uhr

Karl Geiger, Constantin Schmid, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler konnten beim Sieg des norwegischen Quartetts vor Japan und Österreich nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen. Der Wettkampf wurde nach dem ersten Durchgang abgebrochen, in dem vier Sportler pro Team je einmal gesprungen waren.

13 Tage nach dem deutschen Team-Triumph bei den Weltmeisterschaften im österreichischen Seefeld bestimmten in Norwegen wechselnde und starke Winde die erste Station der Raw-Air-Tour. Leyhe stürzte nach einem Sprung auf 132 Meter nach der Landung.

An zehn aufeinanderfolgenden Tagen springen die Sportler auf vier Schanzen in Norwegen nicht nur um normale Weltcuppunkte. Jeder Sprung fließt auch in die eigene Raw-Air-Gesamtwertung ein. Der Sieger der Wettkampfserie erhält 60 000 Euro Preisgeld.