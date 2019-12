Eisschnelllauf : Beste Saisonplatzierung von Patrick Beckert

Patrick Beckert nähert sich zwei Monate vor den Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften in Salt Lake City seiner Bestform.

Bei der vierten Weltcup-Station in Nagano lief der Erfurter über 5000 Meter in 6:21,79 Sekunden auf Platz sechs und verfehlte das Podest nur um rund zwei Sekunden. Es war die beste Saison-Platzierung des WM-Vierten über 10.000 Meter, der sich damit im Gesamtklassement des Langstrecken-Weltcups auf Platz sieben verbesserte und damit der bestplatzierte Deutsche in allen Weltcup-Wertungen ist. In Abwesenheit des dreifachen Saisonsiegers Patrick Roest aus den Niederlanden ging der Sieg in 6:18,60 Minuten an den Russen Danila Semerikow.