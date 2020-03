Weltcup in Nove Mesto : Biathlet Peiffer Dritter im Massenstart - Bö gewinnt

Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer hat sich zum Abschluss des Biathlon-Weltcups im tschechischen Nove Mesto als Dritter im Massenstart seinen zweiten Podestplatz in diesem Winter erkämpft.

08. März 2020, 14:36 Uhr

Beim erneuten Sieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö (3 Strafrunden) leistete sich der Harzer einen Schießfehler und hatte im Ziel nach 15 Kilometern 25,0 Sekunden Rückstand auf den Überflieger des Winters. Der fehlerfreie Emilien Jacquelin aus Frankreich wurde Zweiter. Der 32 Jahre alte Peiffer hatte bis zum letzten Schießen sogar Chancen auf seinen ersten Saisonsieg, vergab diesen aber durch eine Strafrunde im letzten Stehendanschlag.

Johannes Kühn (4) belegte als zweitbester Deutscher den zwölften Rang, der frühere Weltmeister Benedikt Doll (5) musste sich mit Rang 17 begnügen. Nach einer schwachen Vorstellung am Schießstand reichte es für Philipp Horn (7) nur zu Platz 27.

Damit beenden die deutschen Männer den Geister-Weltcup zumindest mit einem Podestplatz. Mit der Staffel hatte es am Samstag nur zu Rang fünf gereicht. Beim ersten Weltcup unter Ausschluss der Zuschauer waren die Ränge in der WM-Arena von 2013 wegen der Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus an allen vier Wettkampftagen leer geblieben.