Ski alpin : Comeback: Kitzbühel-Sieger Dreßen für Lake Louise nominiert

Thomas Dreßen steht nach einer zwölfmonatigen Verletzungspause vor dem Comeback im alpinen Skiweltcup. Der 26 Jahre alte Sportler wurde ein Jahr nach seiner schweren Knieverletzung für die erste Abfahrt des Winters in Lake Louise nominiert.

von dpa

28. November 2019, 11:23 Uhr

«Stand heute habe ich vor, das Rennen zu fahren - vorausgesetzt die Trainings verlaufen nach Plan», sagte der Kitzbühel-Sieger von 2018 in einer Verbandsmitteilung. Am Abend zuvor war das erste Training in Kanada wegen schlechten Wetters ausgefallen.

Neben Dreßen sollen am Samstag (20.15 Uhr/MEZ/Eurosport und Livestream bei sportschau.de) auch Josef Ferstl, Andreas Sander, Dominik Schwaiger, Manuel Schmid, Klaus Brandner und Romed Baumann antreten. Ferstl will trotz einer jüngst erlittenen Handverletzung starten, Sander steht ebenso wie Dreßen nach einem Kreuzbandriss vor dem Comeback. Das Team für den Super-G tags darauf will Bundestrainer Christian Schwaiger nach den Trainings und der Abfahrt benennen.

Die Damen sind indes in Killington an der US-Ostküste im Einsatz. Im Riesenslalom am Samstag (15.45/19.00 Uhr/MEZ/Eurosport und Livestream bei sportschau.de) liegt der Fokus auf Viktoria Rebensburg, die zuletzt wegen einer Rückenblessur aber nur dosiert trainiert hatte.