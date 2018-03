Weltcup in Kranjska Gora : Deutliche Führung im Slalom: Hirscher vor nächster Kugel

Einen Tag nach seinem Erfolg im Riesentorlauf steht Marcel Hirscher in Kranjska Gora auch im Slalom vor dem vorzeitigen Gewinn der Weltcup-Disziplinwertung.

von dpa

04. März 2018, 11:07 Uhr

Der Skirennfahrer aus Österreich geht als Führender mit acht Zehntelsekunden Vorsprung auf Henrik Kristoffersen aus Norwegen in das Finale ab 12.30 Uhr. Hirscher reicht in Slowenien ein dritter Platz, um die kleine Slalom-Kristallkugel rechnerisch perfekt zu machen. Bleibt er beim letzten Technik-Rennen vor dem Weltcup-Finale vor Kristoffersen, ist ihm zudem der siebte Triumph im Gesamtweltcup praktisch sicher.

Aus dem deutschen Team qualifizierten sich Dominik Stehle als 20. (+2,75 Sekunden), Sebastian Holzmann als 23. (+2,94), Linus Straßer auf Platz 26 (+3,29) und Fritz Dopfer als 29. (+3,41) noch für den entscheidenden Lauf. Dopfer kämpft noch um seinen Platz unter den besten 25 der Disziplinwertung und eine Teilnahme am Weltcup-Finale. Straßer hat sein Ticket für Are in knapp zwei Wochen bereits sicher.