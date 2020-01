Ski alpin : Deutsche Skirennfahrer bei Kombination in Wengen raus

Die deutschen Skirennfahrer haben es bei der Alpinen Kombination in Wengen nicht in die Wertung geschafft.

von dpa

17. Januar 2020, 15:15 Uhr

Thomas Dreßen und Romed Baumann schieden in der Abfahrt kurz vor dem Ziel aus. Josef Ferstl beendete den ersten Teil des Wettkampfes zwar, trat danach aber nicht mehr zum entscheidenden Slalom an. Der Sieg in der Schweiz ging überraschend an den Österreicher Matthias Mayer.

Ferstl und Dreßen hatten den Lauf auf der Lauberhorn-Strecke ohnehin nur als Training für die Spezial-Abfahrt am Samstag (12.30 Uhr/ZDF und Eurosport) eingeplant. Baumann wollte im Torlauf antreten, schied in der Abfahrt aber wie Dreßen vor dem Ziel aus. Er hatte durch einen frühen Fehler keine Chance auf einen vorderen Rang.

Dem zweimaligen Olympiasieger Mayer reichte sein großer Vorsprung aus der Abfahrt für den Sieg. Er rettete am Ende im Slalom 0,07 Sekunden auf Alexis Pinturault ins Ziel. Dritter wurde dessen französischer Landsmann Victor Muffat-Jeandet (+0,67 Sekunden).