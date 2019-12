Weltcup in Lake Louise : Deutsche Skirennfahrerinnen mit guten Ergebnissen

Die deutschen Skirennfahrerinnen Kira Weidle und Viktoria Rebensburg haben ihre gute Form bei der zweiten Weltcup-Abfahrt des Winters untermauert.

von dpa

07. Dezember 2019, 23:04 Uhr

Beim Sieg der Österreicherin Nicole Schmidhofer belegte Weidle in Lake Louise den sechsten Platz. Zu einem Podestplatz fehlten ihr weniger als zwei Zehntelsekunden. Rebensburg kam in Kanada nach Rang vier am Freitag auf Position neun.

Schmidhofer gewann das Rennen vor Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA (+0,13 Sekunden) und Francesca Marsaglia aus Italien (+0,43).