Raw Air : Deutsche Skispringer in Lillehammer weit zurück

Die deutschen Skispringer haben sich beim Weltcup im norwegischen Lillehammer deutlich geschlagen geben müssen. Kein einziger Springer aus dem Team um den dreifachen Weltmeister Markus Eisenbichler schaffte es unter die besten Zehn.

von dpa

12. März 2019, 18:57 Uhr

Eisenbichler (122 und 129 Meter) selbst wurde 15., vor ihm landete nur Olympiasieger Andreas Wellinger (127,5 und 132 Meter) auf Rang 14. Auch Karl Geiger (20.) und Stephan Leyhe (23.) flogen hinterher. Der Sieg ging an den Österreicher Stefan Kraft (139 und 141 Meter) vor Robert Johansson (Norwegen) und Ryoyu Kobayashi aus Japan.

Im Kampf um den mit 60.000 Euro dotierten Gesamtsieg in der Raw-Air-Gesamtwertung sind eigentlich nur noch diese drei Springer im Rennen: Der Führende Johansson, sein Verfolger Kraft und der bereits als Gesamtweltcupsieger feststehende Kobayashi. Schon am Mittwoch geht es in Trondheim mit der Qualifikation weiter.