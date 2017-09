In Cerro Catedral : Deutsche Snowboardcrosser bei Weltcupauftakt abgeschlagen

vergrößern 1 von 1 Foto: Alejandro Garcia 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 20:33 Uhr

Am ersten Renn-Wochenende des Olympia-Winters im argentinischen Cerro Catedral schaffte es Martin Nörl am Samstag ins Viertelfinale, ehe tags darauf bereits im Achtelfinale Endstation war. Nachdem Konstantin Schad, Leon Beckhaus und Paul Berg am Samstag immerhin die erste K.o.-Runde erreicht hatten, scheiterten sie am Sonntag in der Qualifikation. Bei den Frauen war keine Athletin von Snowboard Germany am Start.

Der Australier Alex Pullin gewann beide Männer-Rennen, bei den Frauen siegten die Französin Chloe Trespeuch und US-Star Lindsey Jacobellis.

Ergebnisse