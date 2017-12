Sieg an Pinturault : Dreßen starker Fünfter bei Bormio-Kombination

vergrößern 1 von 1 Foto: Shinichiro Tanaka 1 von 1

29.Dez.2017

Skirennfahrer Thomas Dreßen hat sich bei der Alpinen Kombination in Bormio für eine überraschend gute Leistung mit Rang fünf und dem besten Weltcup-Ergebnis seiner Karriere in dieser Disziplin belohnt.

Auf Sieger Alexis Pinturault aus Frankreich fehlten dem einzigen deutschen Starter in Italien 0,83 Sekunden. Besser war ein Deutscher in einer Kombination zuletzt im Februar 2011, als Felix Neureuther in Bansko Zweiter wurde.

«Das ist immer noch ein bisschen neu für mich», sagte Dreßen der ARD zu seinem zweiten Spitzenplatz im Olympia-Winter nach Rang drei bei der Abfahrt von Beaver Creek. «Ich bin voll happy, dass ich den Platz halten konnte im Slalom.» Schon nach der Abfahrt war Dreßen Fünfter gewesen. Slalom kann der Abfahrer nur selten üben, zeigte in Italien aber eine solide Fahrt. «Ich bin vielleicht ein bisschen zu viel auf Sicherheit gefahren, mit dem wenigen Training ist das aber ganz okay.»

Rang zwei ging nach der Kombination aus Abfahrt und Slalom an Peter Fill aus Südtirol, der 0,42 Sekunden Rückstand hatte. Dritter wurde Kjetil Jansrud aus Norwegen. Ihm fehlten 0,45 Sekunden auf Fill.

Dominik Paris hatte einen Tag nach seinem Sieg in der Abfahrt Pech. Als Schnellster in der Kombinations-Abfahrt zeigte er im Slalom eine starke Fahrt, fädelte aber nach der letzten Zwischenzeit ein und verpasste den möglichen Doppelsieg.