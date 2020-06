Umstrittener DESG-Boss : Eisschnelllauf-Präsident Große will Sponsor bald vorstellen

Der umstrittene kommissarische Präsident Matthias Große will den neuen Sponsor der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft am Donnerstag in Berlin vorstellen.

von dpa

29. Juni 2020, 08:50 Uhr

«Ein krisenfestes Unternehmen, das die DESG über mehrere Jahre hinweg mit einem signifikanten, sechsstelligen Betrag unterstützen wird», sagte der Lebensgefährte von Claudia Pechstein der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Große wies darauf hin, dass der Verband in einer prekären Situation sei. «Das Haus DESG brennt seit zehn Jahren, und viele Menschen schauen diesem Brand untätig zu. Nun komme ich und sage: Ich bin bereit, zu löschen», sagte der Berliner Immobilien-Unternehmer und fügte hinzu: «Ich bin dafür da, aufzuräumen, und ich werde aufräumen.»

Mit der Kritik von Athletensprecher Moritz Geisreiter an seiner Person geht Große gelassen um. Außer «guten Tag und guten Weg» habe er noch nie einen Satz mit ihm gesprochen. «Mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn wir das nachholen. Aber ich sage auch: Man muss eine klare Linie haben und eine gewisse Hierarchie einhalten. Die Fußballer des FC Bayern München bestimmen auch nicht, wer im Aufsichtsrat sitzt», betonte Große, der bis zu den regulären Wahlen am 19. September als kommissarischer DESG-Präsident fungiert.

Es gehe darum, den Verband zu retten. Dabei wolle er auch auf die Expertise der einstigen Erfolgstrainer wie Joachim Franke, Stephan Gneupel oder Thomas Schubert setzen. «Wir waren nicht so schlecht in der DDR, also kann daran nicht viel falsch gewesen sein», sagte Große. Er stehe zu den Erfolgen des DDR-Sports und zu dessen Kapazitäten. «Ob Ost oder West: Wir sollten unseren eigenen Trainern vertrauen. Was nicht ausschließt, das wir uns auch internationaler Hilfe bedienen. Ich bin für jeden sauberen Weg offen, der zum Erfolg führt.»

