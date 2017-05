Nach Kreuzbandriss : Freund will im Juni wieder mit der Mannschaft trainieren

vergrößern 1 von 1 Foto: Angelika Warmuth 1 von 1

«Dann sind sechs Monate rum. Ich denke, dass es eine gute Zeit ist», erklärte der 29-Jährige in einem auf Facebook verbreiteten Interview des Deutschen Skiverbandes (DSV). Der Verlauf der Rehabilitation sei gut. «Natürlich ist es immer schwierig, so etwas in irgendwelche Zeithorizonte zu bringen, weil jeder anders ist», sagte Freund. Dennoch sei er sehr zufrieden.

Man sei jetzt so weit, dass man in skisprungnahes Training einsteigen könne. Auch werde er demnächst die ambulante Reha verlassen und wieder am Olympiastützpunkt in München trainieren, dort gemeinsam mit dem zweimaligen Einzel-WM-Zweiten und Mixed-Team-Weltmeister Andreas Wellinger. «Ich freue mich schon wieder auf einen ganz normalen Kraftraum», bemerkte Freund, der sich die Verletzung bei einem Trainingssturz im Januar zugezogen und daraufhin die Weltmeisterschaften im finnischen Lahti im Februar verpasst hatte.

von dpa

erstellt am 24.Mai.2017 | 10:25 Uhr