Nach Knöchelbruch : Fünf Tage Training: Ski-Star Hirscher wagt Comeback in Levi

Österreichs Star Marcel Hirscher will nach nur fünf Tagen Ski-Training sein Comeback im alpinen Weltcup geben. Der 28-Jährige teilte mit, beim Slalom von Levi am Sonntag (10.00/13.00 Uhr) an den Start gehen zu wollen.