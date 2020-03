Wegen der Corona-Epidemie : Italienischer Verband: Ski-Weltcupfinale wird abgesagt

Das Weltcup-Finale der Skirennfahrer in Cortina d'Ampezzo wird nach Angaben des italienischen Verbands wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt.

von dpa

06. März 2020, 18:12 Uhr

Dies sei das Ergebnis einer Krisensitzung des Councils des Internationalen Skiverbands, hieß es in einer Mitteilung der Fisi vom Freitag. Der Weltverband Fis will die Entscheidung erst am Samstagmorgen verkünden. Das Gastspiel in Cortina d'Ampezzo sollte eine Generalprobe für die WM 2021 ein. Italien ist das Land in Europa, das am stärksten von der Infektionswelle durch den Erreger Sars-CoV-2 betroffen ist. Dort gab es schon mehr als 3800 Infektionen.