Raw Air : Johansson gewinnt Skispringen in Oslo - Eisenbichler Zehnter

Die deutschen Skispringer haben eine Top-Platzierung beim Weltcup im norwegischen Oslo verpasst. Markus Eisenbichler belegte beim Sieg des Norwegers Robert Johansson als bester Springer aus dem Team von Bundestrainer Werner Schuster Rang zehn.

von dpa

10. März 2019, 16:54 Uhr

Platz zwei ging an Stefan Kraft aus Österreich, der Slowene Peter Prevc wurde Dritter. Der Japaner Ryoyu Kobayashi kam auf Rang fünf und krönte sich damit vorzeitig zum Gesamtweltcupsieger.

Neben Eisenbichler erreichten zwei weitere DSV-Adler den zweiten Durchgang. Karl Geiger wurde am Ende 17., Constantin Schmid belegte den 21. Platz. Einen Tag nach seinem Sturz im Team-Wettkampf trat Stephan Leyhe nicht an. Der 27-Jährige hat Probleme mit dem Knöchel. Schon am Montag geht es für die Skispringer bei der zweiten Station der Raw-Air-Wettkampfserie weiter. In Lillehammer steht die Qualifikation auf dem Programm. Mit seinem Sieg baute Johansson seine Führung in der Raw-Air-Wertung aus.