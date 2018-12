Ski Nordisch : Langläuferin Johaug siegt erneut - Belger beste Deutsche

Langläuferin Therese Johaug hat erneut ihre Ausnahmeklasse unter Beweis gestellt. Die Norwegerin siegte am Sonntag im schweizerischen Davos im Freistil-Rennen über zehn Kilometer und feierte damit bereits ihren fünften Einzelsieg in dieser Saison.

von dpa

16. Dezember 2018, 10:59 Uhr

Als beste Deutsche lief Julia Belger mit 1:58,8 Minuten Rückstand auf die Siegerin auf Rang 28. Pia Fink wurde 30. Elisabeth Schicho als 53. und Laura Gimmler auf Platz 67 erhielten keine Weltcup-Punkte mehr.

«Ich bin froh, wieder ganz oben auf dem Podest zu stehen», sagte Johaug, die nach einer 18-monatigen Dopingsperre in dieser Saison in den Weltcup zurückgekehrt war. Die 30-Jährige fügte an: «Jetzt freuen wir uns auf das Weihnachtsfest und eine ganz kurze Pause.» Das nächste Weltcuprennen der Langläuferinnen findet am 29. Dezember statt. Dann startet im italienischen Toblach die Tour de Ski.