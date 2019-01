Rennen in Altenberg : Olympiasieger Friedrich gewinnt auch Viererbob-Weltcup

Nach dem Zweierbob-Rennen hat Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich auch den Viererbob-Weltcup auf seiner Heimbahn in Altenberg gewonnen.

von dpa

06. Januar 2019, 14:12 Uhr

Mit seiner in Pyeongchang siegreichen Olympia-Crew Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis verwies er am Sonntag den Letten Oskars Kibermanis mit 0,31 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde Friedrich Vereinskollege Nico Walther vom BSC Oberbärenburg. Der am Vortag im kleinen Schlitten gestürzte Berchtesgadener Johannes Lochner, der für Stuttgart startet, kam auf Rang vier.

Schon am Samstag hatte Friedrich mit dem Sieg im kleinen Schlitten den 20. Weltcupsieg seiner Karriere eingefahren. Mit Anschieber Thorsten Margis bezwang er den in Pyeongchang zeitgleichen Olympiasieger Justin Kripps aus Kanada mit 0,37 Sekunden Vorsprung. Dritter wurde Kibermanis vor Walther. Der Olympia-Zweite im Viererbob fuhr mit Anschieber Paul Krenz. Der 2017 mit Friedrich zeitgleiche Viererbob-Weltmeister Lochner stürzte mit Christopher Weber bei seinem ersten Zweierbob-Weltcuprennen in diesem Winter. Bei den Frauen gewann Olympiasiegerin Mariama Jamanka mit Annika Drazek.