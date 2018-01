Norweger nicht fit : Olympische Spiele wahrscheinlich ohne Langlauf-Star Northug

Die Olympischen Winterspiele werden aller Voraussicht nach ohne Norwegens formschwachen Langlauf-Star Petter Northug stattfinden.

von dpa

17. Januar 2018, 12:53 Uhr

Er werde nach einer Erkältung nicht beim Weltcup in Planica am kommenden Wochenende starten, kündigte sein Heimtrainer Stig Rune Kveen an. «Wir sind einverstanden, dass Olympia damit vorbei ist», sagte er laut Nachrichtenagentur NTB. Northug nehme das mit Fassung.

Nationaltrainer Vidar Löfshus gibt den Rekordweltmeister dennoch nicht auf. «Die Wahrscheinlichkeit für die Olympischen Spiele ist gering, aber die Tür ist nicht ganz zu», erklärte er.

Der Weltcup im slowenischen Planica wäre die letzte Möglichkeit für Northug gewesen, sich sportlich zu qualifizieren. Löfshus deutete allerdings an, der 32-Jährige könne möglicherweise durch eine Sonderregelung als zwölfter Mann ins Team kommen. Northug konnte in dieser Saison bisher nur ein Weltcup-Rennen laufen. Beim Sprint in Lillehammer im Dezember schied er als 32. in der Qualifikation aus.