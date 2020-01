Ski alpin : Rebensburg und Weidle schwach bei Suter-Sieg in Zauchensee

Skirennfahrerin Corinne Suter hat die Weltcup-Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee gewonnen.

von dpa

11. Januar 2020, 13:50 Uhr

Die Schweizerin fuhr am Samstag auf der wegen schlechter Sicht etwas verkürzten Kälberloch-Piste in 1:18,79 Minuten überragende Bestzeit und freute sich über ihren ersten Weltcup-Sieg. Suter am nächsten kam die Italienerin Nicole Delago mit 0,29 Sekunden Rückstand, Dritte wurde die Schweizerin Michell Gisin (+0,98).

Die deutschen Asse enttäuschten auf der technisch anspruchsvollen Abfahrt und wurden regelrecht abgehängt. Mit großen Rückständen auf die Besten fuhren Viktoria Rebensburg (+ 2,28 Sekunden) und Kira Weidle (+ 2,29) durchs Ziel und landeten abgeschlagen auf den Rängen 23 und 24. Die 30 Jahre alte Rebensburg hatte keine richtige Erklärung für ihr schwaches Abschneiden: «Ich habe eigentlich keine großen Fehler gemacht. Ich kann selber gar nicht sagen, was da war.»

Ein wenig schneller war die Lenggrieserin Michaela Wenig auf Platz 19 (+ 2,10), die es als einzige DSV-Fahrerin in die Top 20 schaffte. Patrizia Dorsch wurde 40., Veronique Hronek belegte Platz 43.