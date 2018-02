Weiterer Startplatz : Rieder erhält 20. deutsches Paralympics-Ticket

Am Tag ihres 18. Geburtstags hat Anna-Maria Rieder den 20. Kaderplatz im deutschen Winter-Paralympics-Team erhalten.

von dpa

02. Februar 2018, 11:51 Uhr

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hatte für die halbseitig gelähmte Skifahrerin einen zusätzlichen Startplatz beantragt. Dieser wurde vom Internationalen Paralympischen Komitee am 2. Februar bewilligt, wie der DBS mitteilte.

«Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht und eine gute Entscheidung, zumal Anna-Maria aufgrund ihrer Platzierungen im Slalom in dieser und in der vergangenen Saison nicht ohne Medaillenchancen nach Pyeongchang reist», sagte Bundestrainer Justus Wolf, der Rieder per WhatsApp-Nachricht in der Schule über die Nominierung informierte. Das Nachwuchstalent hatte bei der Weltmeisterschaft im Vorjahr überraschend Bronze gewonnen. Die Paralympics in Südkorea beginnen am 9. und enden am 18. März.

HINTERGRUND:

Mit 20 Athleten startet Deutschland bei den Paralympics in Pyeongchang. Elf Frauen und neun Männer sind in den nordischen und alpinen Skiwettbewerben sowie im Rollstuhlcurling dabei. Nach Südkorea reisen auch vier Begleitläufer.

Der Kader im Überblick:

Para Ski alpin: Anna-Lena Forster (BRSV Radolfzell), Georg Kreiter (RSV Murnau), Thomas Nolte (MTV Braunschweig), Anna-Maria Rieder (RSV Murnau), Noemi Ristau (SF/BG Marburg), Andrea Rothfuss (VSG Mitteltal), Anna Schaffelhuber (TSV Bayerbach), Begleitläufer: Lucien Gerkau (Noemi Ristau).

Para Ski nordisch: Alexander Ehler (SV Kirchzarten), Andrea Eskau (USC Magdeburg), Martin Fleig (Ring der Körperbehinderten Freiburg), Vivian Hösch (Ring der Körperbehinderten Freiburg), Clara Klug (PSV München), Steffen Lehmker (WSV Clausthal-Zellerfeld), Nico Messinger (Ring der Körperbehinderten Freiburg), Anja Wicker (MTV Stuttgart), Begleitläufer: Martin Härtl (Clara Klug), Lutz Klausmann (Nico Messinger), Florian Schillinger (Vivian Hösch).

Rollstuhlcurling: Wolf Meißner (CC Füssen), Heike Melchior (Eintracht Frankfurt), Harald Pavel (CC Schwenningen), Christiane Putzich (CC Füssen), Martin Schlitt (Eintracht Frankfurt).