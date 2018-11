Auftakt in Innsbruck : Rodler Eggert nach Wadenbeinbruch zum Weltcup-Start fit

Rennrodler Toni Eggert kann fünf Wochen nach seinem Wadenbeinbruch pünktlich zum Beginn des Weltcups wieder mit seinem Partner Sascha Benecken an den Start gehen.

von dpa

20. November 2018, 17:26 Uhr

Die Bronzemedaillengewinner der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang werden somit am Wochenende in Innsbruck zum Auftakt der Wettkampfsaison dabei sein. Wie der Bob- und Schlittenverband Deutschland am Dienstag mitteilte, habe Cheftrainer Norbert Loch in Absprache mit dem Mannschaftsarzt grünes Licht für einen Start gegeben. Eggert/Benecken gehen als Titelverteidiger des Gesamtweltcups in die WM-Saison.