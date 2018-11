Weltcup in Innsbruck : Rodler Ludwig gewinnt Saison-Auftakt

Rodler Johannes Ludwig ist mit einem Sieg in die Weltcup-Saison gestartet. Der Olympia-Dritte aus Oberhof setzte sich auf der Bahn in Innsbruck-Igls in 1:40,294 Minuten vor dem Südtiroler Dominik Fischnaller und dem Österreicher Wolfgang Kindl durch.

von dpa

25. November 2018, 14:07 Uhr

Der zweimalige Olympiasieger Felix Loch landete nur auf Rang sechs, Chris Eißler wurde Siebter. Ludwig, der im ersten Durchgang Laufbestzeit mit dem Russen Semen Pawlischenko fuhr, reichte im zweiten Lauf die zweitbeste Zeit zum Sieg. Debütant Max Langenhan fiel nach Rang neun im ersten Durchgang auf Platz zwölf zurück.