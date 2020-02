Ohne verletzte Seidel : Shorttracker mit durchwachsenen Leistungen

Dresden (dpa) – Überschattet von dem bitteren Saison-Aus von Anna Seidel haben die deutschen Shorttracker beim Heim-Weltcup in Dresden eine durchwachsene Bilanz vorzuweisen.

von dpa

09. Februar 2020, 16:04 Uhr

Nachdem alle drei Staffeln – Damen, Herren und Mixed – schon in den Vorläufen ausschieden, schafften die Schützlinge von Bundestrainer Stuart Horsepool nur zweimal den Einzug ins B-Finale.

Das beste Ergebnis aus Sicht der Gastgeber erreichte der Rostocker Adrian Lüdtke, der am Sonntag Platz vier im B-Finale über 1500 Meter und damit insgesamt den elften Rang belegte. Dazu kam er über 1000 Meter als 14. ebenfalls noch unter die Top-16. Der Dresdner Christoph Schubert hatte am Tag zuvor über 1500 Meter ebenfalls das B-Finale erreicht, wurde dort aber disqualifiziert und verbuchte in der Endabrechnung Platz 14.

Die zweimalige Olympia-Teilnehmerin Anna Seidel hatte sich am ersten Tag durch einen Sturz in der Mixed-Staffel einen knöchernen Ausriss im linken Knöchel zugezogen. Das bedeutete für die 21-Jährige das Saison-Aus. Der Traum von einem guten Ergebnis bei der WM ist damit passé. «Ohne Anna entsprechen die gezeigten Leistungen unserem gegenwärtigen Leistungsstand. Adrian Lüdtke hat bestätigt, dass er sich neben Anna Seidel in die erweiterte Weltspitze gelaufen hat», sagte Matthias Kulik, Sportdirektor der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft. Man bemühe sich, die Staffeln zu entwickeln, «aber man muss auch feststellen, dass sie nicht auf dem Stand sind, wie sie schon einmal waren.»