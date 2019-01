Weltcup in Innsbruck : Skeleton-Pilot Jungk holt EM-Silber

Axel Jungk hat bei den Skeleton- Europameisterschaften in Innsbruck-Igls die Silbermedaille gewonnen.

von dpa

18. Januar 2019, 13:12 Uhr

Der 27 Jahre alte Vizeweltmeister vom BCS Oberbärenburg musste sich nach zwei Durchgängen nur dem lettischen Seriengewinner Martins Dukurs geschlagen geben, der seit 2010 jeweils den kontinentalen Titel holte.

In der EM-Endabrechnung hatte Jungk 29 Hundertstelsekunden Rückstand auf den 34 Jahre alten Dukurs. «Martins hätte ich nicht schlagen können, auch wenn ich zweimal gut gefahren wäre», sagte Jungk der ARD. Vor einem Jahr war er auf derselben Bahn in EM-Dritter geworden.

Die Europameisterschaft wurde im Rahmen des Weltcups ausgetragen, nachdem die Rennen vor einer Woche auf der Bahn am Königssee wegen schweren Schneefalls abgesagt werden mussten. In der Weltcup-Wertung in Innsbruck verpasste Jungk den zweiten Platz nur um eine Hundertstelsekunde. Zwischen Dukurs und den Deutschen schob sich noch der südkoreanische Olympiasieger Yun Sung Bin.