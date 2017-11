Erstmals im Olympia-Winter : Skeletonpilot Jungk in Lake Placid auf dem Weltcup-Podest

Skeletonpilot Axel Jungk hat erstmals in diesem Olympia-Winter eine Podestplatzierung geholt. Nach Platz vier im Auftaktrennen in Lake Placid raste der WM-Zweite aus Oberbärenburg am Samstag in Park City auf Platz drei.