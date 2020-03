«Keine echten Ziele» : Ski-Ass Shiffrin bestätigt Start in Are

Are (dpa) - Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin will bei den letzten Saisonrennen in dieser Woche in Are an den Start gehen und kann die Chance auf den erneuten Sieg in der Weltcup-Gesamtwertung wahren.

von dpa

11. März 2020, 11:00 Uhr

Das teilte die 24 Jahre alte Amerikanerin am Mittwoch mit. Shiffrin hatte mehr als einen Monat pausiert und etliche Rennen verpasst, weil sie nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters in ihrer Heimat Colorado war.

Im Kampf um die große Kristallkugel hat sie vor den finalen drei Wettkämpfen 153 Punkte Rückstand auf Federica Brignone aus Italien. In Are stehen ein Parallel-Slalom (Donnerstag, 18.25 Uhr/Eurosport), ein Riesentorlauf (Freitag, 14.00/17.00 Uhr/ARD und Eurosport) und ein Slalom (Samstag, 10.30/13.30/ARD und Eurosport) an.

An Are habe sie «wundervolle Erinnerungen mit meinem Dad», schrieb Shiffrin bei Instagram, «deshalb freue ich mich, für die Rennen zurückzukommen. Ich habe keine echten Ziele oder Erwartungen. Ich will es einfach nur probieren und nochmal Rennen fahren vor dem Ende der Saison.» Wegen des Coronavirus war das eigentliche Saisonfinale in der nächsten Woche in Cortina d'Ampezzo abgesagt worden.

Shiffrin hatte die Weltcup-Gesamtwertung in den vergangenen drei Jahren gewonnen. Durch ihre jüngste Abwesenheit sind die Chancen auf die vierte große Kugel aber nur noch gering, zumal Brignone in den technischen Disziplinen in dieser Saison ebenfalls sehr stark ist. Die 29-Jährige steht vor dem größten Erfolg ihrer Karriere.