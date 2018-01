Parallel-Riesenslalom : Snowboarderinnen verpassen Podest

vergrößern 1 von 1 Foto: Caroline Seidel 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Jan.2018 | 14:59 Uhr

Beim Parallel-Riesenslalom erreichten Selina Jörg, Carolin Langenhorst und Ramona Hofmeister das Viertelfinale, blieben dann aber alle drei auf der Strecke. Jörg verlor dabei gegen die spätere Siegerin und Olympia-Topfavoritin Ester Ledecka aus Tschechien.

Die drei deutschen Starterinnen, die am Ende die Plätze fünf, sechs und sieben belegten, hatten die nationale Olympia-Norm bereits erfüllt.

Um ihr Ticket für Pyeongchang kämpft noch Amelie Kober, die nach zwei Jahren Verletzungspause ihr Comeback im Weltcup gab. Die 30-Jährige schaffte in der Qualifikation als 30. dann aber nicht den Sprung unter die besten 16. Die routinierte Alpin-Snowboarderin hatte 2006 in Turin Olympia-Silber und vor vier Jahren in Sotschi Bronze gewonnen. In den vergangenen zwei Wintern wurde sie dreimal am Knie operiert, im November kam noch eine Sprunggelenks-OP dazu.

Für ihr Olympia-Ticket muss die Oberbayerin im Weltcup mindestens einmal unter die Top Acht oder zweimal unter die besten 16 fahren. Auch Cheyenne Loch kam bei ihrem Comeback nicht in die K.o.-Phase.

Bei den Männern erreichte nur Patrick Bussler die Finalläufe, schied dann aber im Achtelfinale aus. Am Samstag (11.00 Uhr) stehen in Niederösterreich Team-Wettbewerbe im Parallel-Riesenslalom an.