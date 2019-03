Biathlon-WM : Umsteigerin Herrmann: Der Traum von der ersten WM-Medaille

Pünktlich zur WM scheint Biathletin Denise Herrmann in Form zu sein. Im Sprint am Freitag rechnet sich die ehemalige Langläuferin gute Chancen aus - und glaubt an ein Duell mit einer Teamkollegin.

von dpa

07. März 2019, 10:52 Uhr

An ihre bislang letzten Auftritte in Östersund erinnert sich Denise Herrmann nur zu gerne. Gleich zwei Siege feierte die Sächsin Ende 2017 beim Biathlon-Weltcup im Schweden - nun hofft sie bei der WM auf eine Wiederholung.

Im Sprint am Freitag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) gehört die ehemalige Langläuferin zum Kreis der Medaillen-Kandidatinnen. «Damals konnte ich mein Rennen machen und hoffe mal, dass ich das wieder so abrufen kann», sagte Herrmann in Anspielung an ihren ersten Weltcupsieg an gleicher Stelle.

Gerade mal 19 Monate zuvor war die 30-Jährige vom Langlauf zu den Skijägerinnen gewechselt. Herrmann machte ab 2016 gute Fortschritte mit der Waffe, doch ihre Leistungen am Schießstand sind nicht konstant genug, um dauerhaft in der Weltspitze mitzuhalten. Auch in dieser Saison hatte sie lange «nicht so die große Sicherheit». Im letzten Rennen vor der WM gab es dann in Soldier Hollow/USA in der Verfolgung doch noch den ersten Saisonsieg. «Fürs Selbstbewusstsein ist es schon gut, wenn man die Periode vor der WM so abschließt.»

Und so reiste Herrmann mit vielen positiven Gefühlen nach Östersund. Zum einen die Gedanken an den Traumstart 2017, zum anderen das Wissen, auch in diesem Winter siegen zu können. Über 7,5 Kilometer kann sie in der Loipe nahezu jede Konkurrentin auf Abstand halten, auch bei ihrem ersten WM-Einsatz. «Es gibt wenige Biathletinnen, die so einen Berg nach oben sprinten können», sagte Laura Dahlmeier über Herrmanns Laufstärke. Möglich, dass sich die beiden Deutschen einen Kampf um die Sprint-Medaillen liefern. Dahlmeier ist Olympiasiegerin und Vize-Weltmeisterin über die kürzeste Distanz.

Wenn beide in Normalform sind, begegnen sie sich in der Loipe zwar auf Augenhöhe, am Schießstand hat die abgezockte Dahlmeier jedoch klare Vorteile. Zu oft patzte Herrmann mit der Waffe und vergab so noch Podestplätze. Ihre Trefferquote im Vergleich zur Vorsaison sank von 80 auf 76 Prozent, vor allem im Liegendschießen verschlechterte sie sich. «Im Biathlon ist jeder Wettkampf ein neuer», sagte Herrmann. Erfolge seien schön, doch die Sicherheit mit der Waffe müsse sie sich immer wieder neu erarbeiten.

Kein Wunder, denn noch bei Olympia 2014 in Sotschi hatte sie mit der Staffel im Langlauf Bronze gewonnen. Den Umstieg im doch recht hohen Sportleralter von 27 Jahren vollzog sie dann aber ohne Kompromisse. «Ich hätte mir mit 35 vorgeworfen, dass ich es nicht versucht habe. Ich musste es probieren», sagte Herrmann damals - und wurde belohnt. Viele hatten sie für verrückt gehalten, mit dem Gewehr auf dem Rücken so spät ganz neu anzufangen, sagte Herrmann.

Mit drei Einzelsiegen im Weltcup hat sie schon mehr erreicht, als ihr viele zugetraut hätten. Ihre erste WM-Medaille überhaupt - im Langlauf konnte sie keine gewinnen - wäre nun die vorläufige Krönung. «Ich hoffe, dass wir gemeinsam um die ganz vorderen Ränge mitkämpfen können», sagte Dahlmeier, die noch einen zweiten Wunsch für die WM hatte: «Dass es nicht zum Zielsprint kommt.» Denn gegen Herrmann hätte da selbst die Ausnahmekönnerin größere Schwierigkeiten.