Weltcup in Cortina d'Ampezzo : Vonn vor Comeback in Abschiedssaison: «Fahre nur auf Sieg»

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Lindsey Vonn will beim verspäteten Start in ihre Abschiedssaison im alpinen Ski-Weltcup ohne unnötige Vorsicht sofort angreifen.

von dpa

16. Januar 2019, 20:56 Uhr

«Ich habe in den vergangenen drei, vier Jahren meine Rennen mit kalkuliertem Risiko bestritten. Jetzt sieht die Kalkulation anders aus: Ich fahre nur auf Sieg, mir ist egal, was passiert», sagte die Amerikanerin am Mittwoch in Cortina d'Ampezzo, wo von Freitag bis Sonntag zwei Abfahrten und ein Super-G anstehen. «Ich werde diese Momente genießen», ergänzte die 34-Jährige.

Vonn hatte den Beginn des WM-Winters wegen einer Knieverletzung verpasst. Ihr bleiben nur wenige Rennen, um den Allzeit-Siegrekord des Schweden Ingemar Stenmark zu erreichen. Zu dessen 86 Siegen im Weltcup fehlen der routinierten Rennfahrerin vier. Sie bestreitet ihre letzte komplette Saison, ehe als Abschluss der aktiven Karriere Ende November 2019 noch drei Starts in Lake Louise geplant sind.

«Leider sagt mein Körper, dass jetzt genug ist», erklärte Vonn. «Es sind nicht fehlende Motivation, fehlendes Verlangen, fehlender Wille, sondern fehlende Knorpel. Mein Körper hält das nicht länger aus. Ich muss aufhören, um nicht große Probleme zu haben, wenn ich älter bin.»