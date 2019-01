Klasse der Monoskifahrerinnen : WM-Gold für Para-Skifahrerin Schaffelhuber

Nach zwei Silbermedaillen hat Anna Schaffelhuber bei den alpinen Para-Ski-Weltmeisterschaften im slowenischen Kranjska Gora Gold in der Abfahrt gewonnen.

von dpa

30. Januar 2019, 16:37 Uhr

In der Klasse der Monoskifahrerinnen verwies sie ihre Teamkollegin Anna-Lena Forster auf Rang zwei. Forster komplettierte nach zuvor Gold und Bronze ihren Medaillensatz. Dritte wurde die Japanerin Momoka Muraoka.

«Wir hatten so viel Pech mit den Wetterbedingungen in den letzten Tagen. Jetzt bin ich total happy und freue mich brutal», meinte Schaffelhuber. Für die zuvor im Slalom siegreiche Forster war es die erste Medaille in einem Speed-Rennen bei einem Großereignis. «Ich bin wirklich glücklich, zumal ich auch gar nicht so weit hinter Annas Zeit liege», meinte sie.

In der Frauen-Klasse Stehend kam Andrea Rothfuss hinter der siegreichen Französin Marie Bochet auf Rang zwei. Ammi Hondo aus Japan wurde Dritte. «Die Piste war durch den Neuschnee etwas unruhig, doch ich bin ganz zufrieden mit meinem Lauf und glücklich über Silber», meinte Rothfuss.