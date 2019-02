Nach Doping-Razzien : ZDF setzt Übertragung von der Nordischen Ski-WM fort

Das ZDF wird trotz des Doping-Skandals weiter von den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im österreichischen Seefeld berichten.

von dpa

28. Februar 2019, 05:16 Uhr

«Wir nutzen die Live-Berichterstattung, um auch über diese kriminellen Aspekte im Sportumfeld zu berichten. Ein Ausstieg aus der Berichterstattung hilft nicht weiter», teilte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann auf Anfrage der Deutsche Presse-Agentur mit.

Bei einer Razzia des österreichischen Bundeskriminalamtes waren sieben Personen festgenommen worden. Fünf davon sind Sportler. Zudem wurden in Erfurt ein deutscher Sportmediziner und ein mutmaßlicher Komplize festgenommen.

Über die Berichterstattung am Mittwoch sagte Fuhrmann: «Wir haben umgehend und ausführlich in unserer Sport-Livesendung aus Seefeld ab 14.00 Uhr berichtet. Zusätzlich gibt es in den Heute-Nachrichten und im Heute-Journal umfassende Beiträge zu den Razzien und Verhaftungen.»