Schwerer Trainingsunfall : WM-Aus für Shorttrackerin Anna Seidel

Deutschlands beste Shorttrackerin Anna Seidel hat sich bei einem Trainingsunfall im niederländischen Dordrecht schwer verletzt.

Dordrecht | Wie die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft mitteilte, muss die dreimalige EM-Medaillengewinnerin daher auf einen Start bei der am 5. März an gleicher Stelle beginnenden WM verzichten. Die 22-Jährige werde nun in ihre Heimatstadt Dresden zurückgebracht, dort noch einmal genauer untersucht und am 3. März operiert. Weitere Details wu...

