Alpine-Ski-Weltmeisterschaft : WM-Schneechaos in Cortina: Zwei Rennen verschoben

Nach der Absage der Damen-Kombination kann bei der Ski-WM auch der Super-G der Herren am Dienstag nicht stattfinden. Die Folgen der heftigen Schneefälle wirbeln das Programm durcheinander.

Cortina d’Ampezzo | Für die Corona-Pandemie sind sie in Cortina d'Ampezzo bestens präpariert - gegen das Wetter aber helfen weder Masken, Tests noch Abstandhalten. Massen an Neuschnee haben gleich an den ersten Tagen der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Italien das Pr...

