Formel 1 : Wolff: Russell ist besser als Weltmeister Verstappen

Für Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff ist sein neuer Fahrer George Russell besser als Weltmeister Max Verstappen.

Auf die Frage, wer die aktuell drei besten Formel-1-Fahrer sind, antwortete Wolff der „Sport Bild“: „Hamilton, George Russell und Max Verstappen. In dieser Reihenfolge.“ Damit Hamilton in dieser Saison seinen achten WM-Titel gewinnen und alleine vor Michael Schumacher Rekordsieger werden könne, müsse Mercedes ihm „ein Auto stellen, das schnell genug is...

