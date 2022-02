21. Spieltag : Wolfsburg gegen Fürth mit neuen Stürmern Kruse und Wind

Rückkehrer Max Kruse und der dänische 12-Millionen-Euro-Einkauf Jonas Wind stehen beim wichtigen Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth gleich in der Startelf des VfL Wolfsburg.

Die beiden neuen Angreifer hatte der Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga erst an den zwei letzten Tagen der Winter-Transferfrist verpflichtet. Kruse und Wind rücken für Luca Waldschmidt und den an den FC Burnley verkauften Wout Weghorst in die Anfangsformation. Nach elf Pflichtspielen ohne Sieg will der VfL gegen den Tabellenletzten Fürth endlich eine ...

