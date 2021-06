Meeting in Ratingen : Zehnkämpfer Niklas Kaul: „Der erste Tag war scheiße“

Auch ein Senkrechtstarter wie Niklas Kaul muss durch die Qualifikations-Mühle für Olympia. Der Zehnkämpfer hat in Ratingen technische Probleme, bleibt aber zuversichtlich.

Ratingen | Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hat am ersten Tag beim Meeting in Ratingen nicht glänzen können, muss aber nicht groß um sein Olympia-Ticket bangen. Der 23 Jahre alte Mainzer belegte nach fünf Disziplinen mit 4009 Punkten nur den achten Platz. Seine Stärken liegen in den Disziplinen am zweiten Tag. In Führung lag der Frankfurter Andreas Bechmann ...

