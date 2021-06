Olympische Spiele : Zehnkampf-Held Busemann: „Fest der Welt wird anders“

Einen Monat vor den Olympischen Spielen hält sich die Vorfreude beim früheren Weltklasse-Leichtathleten Frank Busemann in Grenzen.

Shinjuku City | „Tokio ist mit so vielen Unwägbarkeiten verbunden, die Spiele, die wir gelebt, geliebt haben, die wird es nicht geben. Und das ist sehr schade, aber leider nicht zu ändern“, sagte der 46-Jährige in einem Interview der „Ruhr Nachrichten“. Busemann hatte 1996 in Atlanta Olympia-Silber im Zehnkampf erobert - gut 100 Punkte hinter dem US-Amerikaner Dan...

