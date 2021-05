Meeting in Götzis : Zehnkampf-Weltmeister Kaul auf Platz 13

Weltmeister Niklas Kaul hat die angestrebte Aufholjagd am zweiten Tag der Olympia-Qualifikation der Zehnkämpfer im österreichischen Götzis verhalten begonnen.

Götzis | Die 110 Meter Hürden rannte der 23-jährige Mainzer in 14,84 Sekunden und rutschte mit 5023 Punkten zunächst um zwei Positionen auf den 13. Platz ab. Nach fünf Disziplinen hatte er mit 4126 Punkten an elfter Stelle gelegen. Dies waren 38 Zähler weniger als beim WM-Sieg im Oktober 2019 in Doha/Katar. Da Kauls starke Disziplinen wie der Speerwurf noch ko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.