Meeting in Götzis : Zehnkampf-Weltmeister Kaul sprintet hinterher

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hat bei seinem Comeback nach langer Pause einen denkbar schlechten Start im österreichischen Götzis erwischt.

Götzis | Den 100 Meter-Lauf absolvierte der 23 Jahre alte Mainzer nur in schwachen 11,37 Sekunden. Damit landete er in der Gesamtwertung nur auf dem 24. und vorletzten Platz. Für Kaul ist es der erste Zehnkampf seit seinem Titelgewinn im Oktober 2019 in Doha/Katar. Das Meeting in Voralberg ist die erste Mehrkampf-Qualifikation für die Olympischen Spiele in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.