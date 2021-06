Radsport : Zehnter DM-Titel für Zeitfahr-König Martin

Er ist einfach nicht zu knacken. Tony Martin ist erneut deutscher Meister im Einzelzeitfahren. Bei den Frauen setzte sich Lisa Brennauer durch.

Gäufelden | Tony Martin bleibt im Kampf gegen die Uhr eine Klasse für sich. Der mittlerweile 36-Jährige sicherte sich in Öschelbronn souverän den deutschen Meistertitel im Einzelzeitfahren. Für Martin war es der neunte Titel nacheinander und insgesamt der zehnte Erfolg. Damit wird der Routinier in den Zeitfahren der am 26. Juni in Brest beginnenden Tour de Fra...

